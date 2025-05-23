Погода в Калининградской области 23 мая

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Днём в пятницу, 23 мая, в Калининграде ожидается переменчивая облачность. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +15°C. Атмосферное давление — 758 мм, ветер западный, 3 м/с. Вероятность осадков — 0%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +11°C, на востоке области +16°C. На всей территории региона осадков не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу облачно. Температура утром +9°C, днём и вечером +14°C. Влажность составит 86%, давление — 756 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что «пятница начинается с солнечного неба на западе региона и облачного с прояснениями на востоке — к утру оттуда ушла зона дождей и в ближайшие часы должно проясниться. Сегодня мы уже находимся под властью арктической воздушной массы, так что днем заметно прохладнее: на побережье +10...+13°С, в Калининграде и области до +13...+15°С (местами до +16°С). Днем малооблачно/переменная облачность и без существенных осадков (слабая вероятность небольших локальных дождей после обеда по области). В общем, сегодня одеваемся потеплее предыдущих дней».


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