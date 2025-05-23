Ближе к норме, но с заморозками: прогноз погоды в Калининграде на выходные

В конце недели жителей Калининграда и области ждёт умеренная прохлада с вероятностью ночных заморозков и выход к климатической норме. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«До конца недели погода вновь будет прохладной, хоть и не такой суровой, как в предыдущую неделю: всего на 2-4°C ниже нормы, можно рассчитывать на дневные +15°C (на побережье привычно прохладнее), а в воскресенье на комфортные +18...+20°C. Существенных и затяжных осадков не ожидается», — говорится в сообщении.

В субботу ночью +2...+7°C (на уровне почвы местами не исключены заморозки до 0...-3°C), на западе региона — малооблачно, на востоке — переменная облачность и без осадков. Днём в Калининграде и области до +13...+16°C (местами до +17°C), на западе и в Калининграде — переменная облачность, на востоке облачно с прояснениями и местами не исключены слабые локальные кратковременные дожди (днём). Ветер преимущественно западный/юго-западный, слабый (2-6 м/с).

В воскресенье ночью в Калининграде и области +2...+7°C (на уровне почвы местами не исключены заморозки до 0...-3°C), малооблачно и без осадков. Днём в Калининграде и области до +16...+18°C (местами до +19...+20°C), переменная облачность и без существенных осадков (слабая вероятность небольших локальных дождей во второй половине дня). Ветер ночью южный/юго-восточный, слабый (2-4 м/с), днём южный/юго-западный, умеренный (4-8 м/с), вечером вновь юго-восточный, слабый/умеренный.

На следующей неделе, согласно предварительному прогнозу, ожидается погода «по сезону» с дневными температурами около +16... +20°C. Ночные заморозки должны прекратиться.