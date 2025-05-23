В Калининграде ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт к 9 Мая

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В Калининграде задержали россиянина, который готовил к 9 мая взрыв на маршруте следования парадной колонны военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

«ФСБ РФ в Калининграде задержан гражданин РФ, 2000 г.р., добровольно вступивший в запрещенную в России террористическую организацию и планировавший совершение теракта в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — цитирует информагентство сообщение ФСБ.

Подчеркивают, что гражданин, получив в мессенджере Telegram задание от «украинского куратора, готовил подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военнослужащих, что подтверждается его перепиской с членом террористической структуры».

Возбуждено уголовное дело по статьям о содействии террористической и диверсионной деятельности. Фигуранта заключили под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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