Янтарный комбинат добыл первый самородок в этом году (фото)

На Калининградском янтарном комбинате добыли первый в этом сезоне самородок. Вес найденного в Приморском карьере камня возрастом от 35 до 45 млн лет составляет 1082 грамма. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Камень желтого оттенка и необычной треугольной формы обладает плотной пористой структурой. Он прекрасно сохранился и имеет всего один боковой скол. «К самородкам мы относим янтарь весом более килограмма. Подобные янтарные гиганты, созданные природой миллионы лет назад, уникальны в силу своей редкости. С учетом хрупкости балтийского янтаря вполне объяснимо, что до наших дней доходят штучные образцы. Например, в 2022 году было добыто 19 самородков, а в прошлом — всего 10. Предсказать, какое количество самородков будет добыто в этом году, невозможно. Природа пока не балует нас количеством редких находок. Этот самородок, как и все уникальные камни, пройдет государственную экспертизу, а затем пополнит экспозицию собственных музейно-выставочных пространств комбината или будет выставлен на единственный в мире аукцион редкого янтаря, который проходит на AmberForum», — рассказала специалист-геммолог комбината Анна Дугина.

По традиции все самородки получают свои названия. Имя каждому камню выбирается сотрудниками предприятия коллегиально, как правило, в честь праздников, памятных дат и событий, произошедших в день извлечения самородка из недр карьера. Всего имена получили 98 янтарных гигантов.

Впервые в истории предприятия в этот раз имя для самородка определят пользователи социальных сетей. Свои варианты можно будет предложить в телеграм-канале Ростеха.