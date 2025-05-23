Таможня предупредила о затруднениях при перемещении через границу с Литвой

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На официальном сайте таможенной службы Литовской Республики появилась информация о плановых работах по управлению системным программным обеспечением. Как сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни, в связи с этим при перемещении транспортных средств через таможенный пост МАПП Чернышевское возможны затруднения.

24 мая с 06:00 до 18:00 в Литве не будут работать:

  • система обработки таможенных деклараций (MDAS);

  • интеллектуальная система обработки таможенных деклараций (iMDAS);

  • национальная система контроля транзита (NTKS);

  • система сбора и обработки данных о торговых потоках Литовской Республики со странами-членами Европейского Союза (IDAIS);

  • система подачи товаров на таможенный контроль (PPMKS);

  • национальные компоненты системы контроля импорта ICS2.

На территории России эти программные средства работают в штатном режиме.

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