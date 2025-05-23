В Калининградской области стартовал основной этап Единого госэкзамена-2025

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В Калининградской области в 10:00 по местному времени стартовал основной этап проведения Единого государственного экзамена 2025 года. 23 мая выпускники школ региона по выбору сдают химию, литературу и историю.

В марте «Новый Калининград» писал, что 11-е классы в Калининградской области в 2025 году окончат 4,8 тыс. выпускников. Почти треть из них (32%) выбрали для сдачи естественнонаучные предметы: химию, географию или биологию.

Все школьники в обязательном порядке будут сдавать ЕГЭ по русскому языку. Он пройдёт 30 мая. 27-го числа состоится экзамен по базовой математике, которую напишут 2,5 тыс. человек. Профильную математику будут сдавать более 2,3 тыс выпускников.

Из перечня предметов по выбору почти 2 тыс. человек выбрали учебный предмет «обществознание», почти 1 тыс. выбрали информатику, 900 человек физику, 800 биологию, 700 английский язык, 600 человек выбрали химию. «Самыми малочисленными предметами по выбору традиционно стали литература, география, немецкий язык», — отмечали в министерстве образования региона.

По сравнению с 2024 годом увеличилось количество выпускников 11-х классов, выбравших математику профильного уровня (на 7%), физику (на 5%), химию (на 1%), биологию (на 2%), информатику (на 2%).

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