Облвласти: в первый день ЕГЭ экзамены сдают около 1,5 тыс. выпускников

Облвласти: в первый день ЕГЭ экзамены сдают около 1,5 тыс. выпускников
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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В первый день ЕГЭ экзамены сдают около 1,5 тыс. выпускников. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в министерстве образования региона.

Из этого числа около 600 человек выбрали экзамен по химии. Более 530 выпускников сдают тестирование по истории. Литературу в качестве ЕГЭ выбрали свыше 350 одиннадцатиклассников.

Основной этап Единого государственного экзамена 2025 года в Калининградской области стартовал 23 мая в 10:00. В марте «Новый Калининград» писал, что 11-е классы в Калининградской области в 2025 году окончат 4,8 тыс. выпускников. Почти треть из них (32%) выбрали для сдачи естественнонаучные предметы: химию, географию или биологию.

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