На поездки детей и молодёжи из Калининградской области по России выделяют 97 млн

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Центр молодёжи выделяет 97 млн рублей на организацию экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодёжи Калининградской области по городам России. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

В список направлений входят Московская, Ленинградская, Псковская, Ярославская, Владимирская и Костромская область, а также Республика Карелия.

Услуги необходимо выполнить с даты заключения договора по 30 ноября 2025 года. Подрядчик должен осуществить транспортные услуги, организовать перевозки, проживание, питание, реализовать экскурсионные и культурно-развлекательные программы.

Участие в поездках рассчитано на 2925 человек (65 заездов по одной группе в составе 45 участников).

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