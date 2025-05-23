Исследование: россиян в речи чаще всего раздражают слова «кринж» и «изи»

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Молодежный сленг с использованием слов «кринж», «рашить» и «изи» — самый частый источник раздражения в речи для большей части россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования ко Дню славянской письменности, которое провели платформа «Дзен» и портал «Грамота.ру», сообщает ТАСС.

«Молодежный сленг вроде слов „кринж“, „рашить“ и „изи“ — основной источник раздражения в речи для большей части респондентов (38%). Почти столько же респондентов (37%) выделили в качестве наиболее раздражающих выражений в речи бюрократические штампы и канцеляризмы», — говорится в итогах исследования.

Треть опрошенных раздражают псевдоделовые формулировки «синергия», «прозрачно», «в треке», «финализировать» и т.п. 27% респондентов отметили в качестве самых неприятных выражений заимствования из других языков («ревью», «бэкграунд», «ноунейм» и так далее).

В опросе приняли участие 1 272 респондента из разных регионов России.



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