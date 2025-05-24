Погода в Калининградской области 24 мая

Днём в субботу, 24 мая, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +16°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западный, около одного метра в секунду. Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +12°C. В центре региона дневная температура составит +16°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +17°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +8°C), а на востоке региона прохладнее (до +3°C). На территории всего региона пройдут небольшие дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в субботу ждёт малооблачная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +10,9°C, днём поднимется до +15,3°C, а вечером опустится до +11,9°C. На протяжении утра и дня прогнозируется юго-западный ветер, который вечером сменится на северный. Влажность — на уровне 49-93%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают об умеренной прохладе в конце недели с вероятностью ночных заморозков и выходом к климатической норме в конце мая.

«Днем в Калининграде и области до +13...+16°C (местами до +17°C), на западе и в Калининграде — малооблачно/переменная облачность, на востоке облачно с прояснениями, местами не исключены слабые локальные кратковременные дожди (днем). Ветер преимущественно западный/юго-западный, слабый (2-6 м/с)», — добавляют синоптики-любители.