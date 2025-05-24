«Аэрофлот» открывает прямые авиарейсы из Калининграда в Чебоксары

Авиакомпания «Аэрофлот» открывает прямые рейсы из Калининграда в Чебоксары. Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, продажа билетов уже открыта.

Полёты между Чебоксарами и Калининградом стартуют 20 июня и будут выполняться два раза в неделю. Вылет из Чебоксар запланирован на вторник и пятницу, а обратный рейс из Калининграда — на среду и субботу.

На маршруте будут задействованы лайнеры Airbus A320 в двухклассной компоновке — эконом и бизнес. Согласно данным сервиса по поиску и покупке билетов «Авиасейлс», приобрести билеты на ближайший рейс 21 июня можно за 8372 руб. Время в пути составит 3 часа 20 минут.