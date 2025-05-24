Денег не хватило: владелец мельницы в Железнодорожном сообщил о проблемах

Владелец старинной мельницы в Железнодорожном Правдинского района Владимир Колесник обратился к губернатору с просьбой помочь запустить проект его гостиницы при помощи «дофинансирования». В ходе встречи Алексея Беспрозванных с населением в пятницу, 23 мая, Колесник сообщил, что выделенных по региональной программе поддержки средств ему не хватило из-за удорожания строительных материалов. Предприниматель заявил, что на завершение строительства денег у него не осталось, из-за чего уже через год он может лишиться своего объекта.

«Предлагаемые способы дальнейшего строительства никак не подходят, потому что кредиты дают под залог чего-то, а заложить мне нечего, — сообщил Колесник. — Всё стоит уже год».

Алексей Беспрозванных вспомнил, что предприниматель из Железнодорожного получал на свою мельницу более ста миллионов рублей.

«Смотрите, программа-то у нас работает, в принципе, — отреагировал губернатор. — Вопрос только в объёме средств для наполнения этой программы. Давайте посмотрим ваш конкретный проект. У нас много объектов, которые попали в программу, и нам нужно определить приоритеты. Кто-то сейчас заявляется на меньшие суммы, и их нам тоже нужно поддержать. Я мимо проезжал и видел, что вы сделали. Давайте обсудим ваш вопрос. Вы расскажете, сколько вам необходимо, но собственные средства тоже надо привлекать».

Глава региона дал понять, что мельница в Железнодорожном «не является приоритетом номер один». По его словам, в муниципалитете есть задачи по ремонту жилых домов, их газификации и другим «простым бытовым вопросам».

Владимир Колесник в свою очередь заметил, что по условиям программы у него остаётся всего год до запуска объекта в эксплуатацию. В случае, если запуск не состоится, объект у него заберут.

«Я являюсь собственником, а многие просто арендаторы. Я потеряю собственность, а кто-то только вложенные деньги. Я вложил около десяти миллионов рублей. Как было обозначено по программе, столько мы и сделали. На содержание я также сейчас вкладываю свои деньги», — добавил владелец мельницы.

Напомним, что в декабре прошлого года руководитель Службы госохраны ОКН Евгений Маслов сообщал «Новому Калининграду», что из 18 памятников архитектуры, попавших в региональную программу поддержки, проблемы есть лишь по одному объекту — мельнице в Железнодорожном. Маслов отметил, что собственник объекта «не очень рационально посчитал смету».

Ранее Колесник рассказывал «Новому Калининграду», что в его планах открытие в мельнице гостиницы на 27-28 номеров, а также создание музея. Также бизнесмен предполагал, что средств на восстановление может не хватить из-за увеличения сметы, но власти якобы дали ему понять, что «помогут выйти из трудного положения».

Замковая мельница была приобретена Колесником ещё в 2004 году, под проект он зарегистрировал ООО «Гердауэн Сервис». Проект реализуется в рамках программы «Финансирование проектов по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот Калининградской области», по которой в июле 2021 года с собственником был заключён договор беспроцентного целевого займа сроком на 15 лет. Бюджет проекта оценивается в 142,043 млн рублей из которых 67,809 млн рублей — невозвратные средства, 67,809 млн рублей — средства займа, а 6,426 млн рублей — собственные средства заёмщика.