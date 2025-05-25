Погода в Калининградской области 25 мая

В воскресенье, 25 мая, жители Калининградской области снова почувствуют, что в регион пришло потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калининграде воздух прогреется до +18°C (ночью температура опустится до +7°C), и осадков не ожидается. Ветер синоптики обещают южный, слабый, около трёх метров в секунду. Атмосферное давление близкое к норме — 759 мм ртутного столба.

Прогноз на воскресенье, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также не обещает осадков ни в одном из муниципалитетов области. По его данным, в Калининграде днём будет до +19°C.

Те же +19°C ожидаются почти во всех районах за исключением морского побережья, где обещают +17°C.

Ночные заморозки, о которых синоптики предупреждали накануне воскресенья, вероятно, были последними за эту весну (сообщалось, что до нулевой отметки температура может упасть в Калининграде и Багратионовске). Ночь на понедельник будет заметно теплее, например, в Калининграде обещают до +8°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») на 25 мая также оптимистический. Особенно на вторую половину дня.

Утром, по его данным, температура в Калининграде будет в районе +13°C, днём она поднимется до +19,4°C, а вечером — до +19,8°C. В течение суток обещают влажность на уровне 84%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» считают, что температура по области в воскресенье местами сможет добраться до двадцатиградусный отметки.

«Днём потеплеет до +17...+20℃, малооблачно/переменная облачность и без существенных осадков (слабая вероятность локальных кратковременных дождей)», — считают эксперты.