«Придётся сокращать посевы»: калининградские фермеры сообщили о проблемах

Калининградские фермеры, с которыми в минувшую пятницу в посёлке Дружба Правдинского района встретился губернатор Алексей Беспрозванных, пожаловались, что больше не могут развивать свои предприятия из-за «придавившей» экспортной пошлины.

В числе обозначивших проблему выступил соучредитель компаний «Новое поле», «Инвестагро» и «Новая жизнь», занимающихся выращиванием однолетних, зерновых и зернобобовых культур, Александр Гирзекорн.

«Этот год мы ещё выдержим, а на следующий год нам надо будет сокращать посевы, — сообщил Гирзекорн. — Мы уже не потянем. Финансовая нагрузка, проценты... Мы всё-таки экспортоориентированная область, и мы никогда не смотрели на Россию как на рынок сбыта, потому что логистика всегда была сложной, а сейчас она ещё более сложная. У нас больше нет европейского рынка, куда мы раньше планировали [поставки]. Сегодня есть только Бразилия, Африка. Экспортная пошлина нас придавила».

Александр Гирзекорн. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Коллегу поддержал и глава КФХ «Аргумент» Магомед-Имин Рамазанов, выращивающий в Правдинском районе пшеницу, ячмень, рапс и кукурузу.

В ответ на жалобу фермеров губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что в апреле этого года его инициативу обнулить для Калининградской области ставки вывозной таможенной пошлины рассмотрело профильное подразделение правкомиссии по экономическому развитию. По итогам его предложение получило поддержку. Следующий шаг, по его словам, формальный, но требующий времени — это утверждение решения протоколом.

Глава региона уточнил, что пока решение будет касаться пшеницы и кукурузы, после чего, вероятно, обнуление пошлин расширят и на другие культуры.

О том, что Россия с 9 апреля повысила экспортные пошлины на зерно, в апреле этого года сообщала «Парламентская газета». В частности, на вывоз пшеницы она увеличилась на 5,7 процента (с 1921 до 2031 рубля), на вывоз ячменя — на 14,6 процента (в конце марта она составляла 220 рублей, а сегодня превышает 252 рубля), вывоз кукурузы стал дороже почти на 2,9 процента (пошлину подняли с 1217 до 1252 рублей).

Новые ставки экспортной пошлины на зерно в Минсельхозе рассчитали исходя из индикативных цен за тонну продукции: для пшеницы — более 247 долларов, для кукурузы — почти 221 доллар, для ячменя — 204 доллара.

Правительство России ввело плавающие пошлины на вывоз зерна в 2021 году. Ставку рассчитывают каждую неделю на основе цен экспортных контрактов, регистрируемых на Мосбирже. Прошлым летом кабмин скорректировал расчеты ставок, увеличив базовую экспортную стоимость тонны пшеницы, кукурузы и ячменя на одну тысячу рублей.