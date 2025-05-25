Калининградский минздрав обязали обеспечить шестилетнего ребёнка лекарствами

Калининградский минздрав обязали обеспечить шестилетнего ребёнка лекарствами
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградское министерство здравоохранения обязали обеспечить лекарствами шестилетнего мальчика, страдающего хроническим заболеванием нервной системы. Как сообщает пресс-служба Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов, суд обязал региональное министерство здравоохранения обеспечить пациента лекарством за счёт средств областного бюджета.

«Врачебный консилиум Гурьевской районной больницы Калининградской области назначил ему пожизненное лечение препаратом „Кигабек“, — говорится в релизе. — Он сдерживает эпилептическую активность тяжелого заболевания, связанного с поломкой одного из генов».

Уточняется, что исполнительный документ уже поступил в специализированное отделение судебных приставов по Калининградской области, и сотрудник органа принудительного исполнения разъяснил представителю медучреждения последствия уклонения от исполнения решения суда.

Региональный минздрав уже заключил контракт на поставку лекарства, уложившись в добровольный срок, и пациент обеспечен необходимым медицинским препаратом до конца 2025 года. Судебный пристав контролирует дальнейший ход исполнительного производства.

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