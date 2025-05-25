«Лет через 20-30 экосистема умрёт»: губернатору доложили про обмеление реки Лавы

«Лет через 20-30 экосистема умрёт»: губернатору доложили про обмеление реки Лавы
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

Уровень воды в реке Лава ежегодно падает, и власти пока не пытались остановить этот процесс. О проблеме во время встречи губернатора с представителями бизнеса Правдинского района в пятницу, 23 мая, сообщил организатор байдарочных сплавов Геннадий Кострица.

«Я тут не один, кто занимается сплавами на байдарках, и мы видим свою реку, — рассказал Кострица. — Год от года ситуация ухудшается. Да, эта река не судоходная, но уровень воды в ней падает. Доклад профильного министерства я видел, где говорится, что они никаким образом не влияют на уровень воды, но это не совсем так. Есть такое понятие как сохранение воды внутри водоёма. Благодаря тем перепадам, которые есть, можно сохранять воду на каждом её участке, как в Мазурском канале раньше делали. Это сохранит экологическую обстановку внутри водоёма».

Кострица добавил, что по его просьбе сотрудники экологической организации «Институт Балтийского моря» сейчас готовят рекомендации по сохранению экосистемы. Если же процесс не остановить, то, как уверяет докладчик, «лет через 20-30 экосистема умрёт».

Решать вопрос с обмелением реки, по мнению предпринимателя нужно и для туристической привлекательности муниципалитета.

«Это позволит развивать туризм, — продолжил он. — Мы говорим про туристические катера на Преголе, но и тут можно использовать малые суда, которые кратно увеличат поток туристов в Правдинский район».

Глава администрации Правдинского района Владимир Устинов подтвердил, что ранее получал от губернатора поручение выяснить, из-за чего происходит обмеление Лавы, однако после встречи с предпринимателями и жителями муниципалитета (они также просили рассказать, что происходит с рекой) по этой проблеме было решено поработать дополнительно.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter