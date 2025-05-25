«Лет через 20-30 экосистема умрёт»: губернатору доложили про обмеление реки Лавы

Уровень воды в реке Лава ежегодно падает, и власти пока не пытались остановить этот процесс. О проблеме во время встречи губернатора с представителями бизнеса Правдинского района в пятницу, 23 мая, сообщил организатор байдарочных сплавов Геннадий Кострица.

«Я тут не один, кто занимается сплавами на байдарках, и мы видим свою реку, — рассказал Кострица. — Год от года ситуация ухудшается. Да, эта река не судоходная, но уровень воды в ней падает. Доклад профильного министерства я видел, где говорится, что они никаким образом не влияют на уровень воды, но это не совсем так. Есть такое понятие как сохранение воды внутри водоёма. Благодаря тем перепадам, которые есть, можно сохранять воду на каждом её участке, как в Мазурском канале раньше делали. Это сохранит экологическую обстановку внутри водоёма».

Кострица добавил, что по его просьбе сотрудники экологической организации «Институт Балтийского моря» сейчас готовят рекомендации по сохранению экосистемы. Если же процесс не остановить, то, как уверяет докладчик, «лет через 20-30 экосистема умрёт».

Решать вопрос с обмелением реки, по мнению предпринимателя нужно и для туристической привлекательности муниципалитета.

«Это позволит развивать туризм, — продолжил он. — Мы говорим про туристические катера на Преголе, но и тут можно использовать малые суда, которые кратно увеличат поток туристов в Правдинский район».

Глава администрации Правдинского района Владимир Устинов подтвердил, что ранее получал от губернатора поручение выяснить, из-за чего происходит обмеление Лавы, однако после встречи с предпринимателями и жителями муниципалитета (они также просили рассказать, что происходит с рекой) по этой проблеме было решено поработать дополнительно.