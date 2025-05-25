Калининградец привёл в порядок памятник Первой мировой в Макс-Ашманн-парке (фото)

В Калининграде подняли из земли и привели в порядок памятник Первой мировой войны, расположенный в Макс-Ашманн-парке и посвящённый погибшим солдатам Гвардейского корпуса Императорской немецкой армии. Соответствующая публикация в субботу, 24 мая, появилась в паблике «Форум копателей Калининграда».

«Было в земле заброшенное. Вот сделал работу», — подписал автор опубликованные фотографии.

О том, что гранитный блок с надписями и памятными датами, являвшийся постаментом памятника, перевезли в «историческую часть парка к третьему пруду», «Дирекция ландшафтных парков» сообщала ещё в середине мая.

«До этого постамент находился у территории братской могилы советских воинов по ул. Зощенко, в которой захоронены бойцы, погибшие при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года, — писала пресс-служба дирекции. — Перенесённый постамент старого немецкого памятника примечателен тем, что на фронтоне выбит орден Чёрного орла — высший орден Королевства Пруссии, а рядом — латинские буквы „suum cuique“ — „Каждому — по заслугам“».

Руководитель дирекции Дмитрий Смищук пояснил «Новому Калининграду», что сделавший пост в соцсетях «сейчас у нас подрабатывает».

«Так как он художник, то моё распоряжение отмыть от грязи фасады он воспринял творчески. Заодно подкрасил буквы», — добавил Смищук.