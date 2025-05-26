Погода в Калининградской области 26 мая

Днём в понедельник, 26 мая, в Калининградской области ожидается облачная погода, небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит +18°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление 759 мм рт. ст., ветер западный 2 м/с.



На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +14°С, ночью +12°С, возможны осадки, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +21°С, ночью +6°С, без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник утром малооблачно, днем пасмурно, небольшой дождь, вечером малооблачно. Температура утром +14°С, днём +17°С, вечером +12°С. Атмосферное давление 757 мм рт. ст. Влажность днём — 79%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», 26 мая днем в Калининграде и на западе региона ожидается +14...+16℃ (на побережье +12...+14℃), в континентальной части области (Нестеровский, Краснознаменский, Черняховский, Неманский, Гусевский, Озерский, Правдинский р-н) до +17...+22℃.

В Калининграде и на западе (Зеленоградский, Гурьевский, Багратионовский, Полесский, Гвардейский р-н) утром уплотнится облачность (облачно/облачно с прояснениями), с 10-12 до 15-17 временами возможны дожди. На востоке региона переменная облачность/облачно с прояснениями, локальные дожди не исключены после обеда и вечером (слабая вероятность осадков). Вечером по области прояснится и без существенных осадков. Ветер в первой половине суток переменный с юго-восточного на юго-западный, во второй на западный/северо-западный, слабый/умеренный (2-7 м/с).

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в Балтийском море — до 0,5 м.