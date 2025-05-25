Приезжающим в Калининградскую область врачам обещают смягчить условия ротации

Приезжих медиков заставляют возвращать выделенные им из регионального бюджета средства даже в том случае, если специалист переходит работать в другую больницу внутри региона. О проблеме губернатору Алексею Беспрозванных сообщили сотрудники правдинской ЦРБ во время встречи с жителями в пятницу, 23 мая.

«Допустим, ты решил перейти в другую государственную больницу, в бюджетное учреждение в том же регионе, и вдруг тебе надо возвращать эти деньги, — сообщила представительница медиков. — Понимаете, логики нет никакой. Человек остается в регионе, человек даже, может быть, уезжает из Калининграда, скажем, в посёлок, в худшие условия, где он выручает посёлок, потому что не хватает медицинских кадров. Но человека обязуют вернуть эти деньги. Как-то это наверное не совсем правильно».

Далее представитель правдинских врачей попросила применять дифференцированный подход к претендентам на субсидию.

«Допустим, предложил главный врач этому специалисту другую должность, а он получил компенсацию за первое трудоустройство, и у него по договору с министерством здравоохранения есть обязанность отработать на этой должности пять лет, не меняя должность, — пояснила врач. — То есть ему могут предъявить. Я согласна, если уехали в другой регион. Они обязаны вернуть эти деньги, они не отработали, не выполнили условия договора. Но если человек остался в регионе, почему нужно возвращать эти деньги?»

Министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев подтвердил, что дело обстоит именно так. Он также заметил, что вопрос можно проработать, предоставив возможность сохранения помощи при переходе на другую должность «по добровольному согласию руководителя и сотрудника».

Губернатор в свою очередь напомнил, что весной он увеличил сумму жилищного сертификата для медиков до 2,5 млн рублей и пообещал и дальше «реагировать на инфляционные процессы». Также он сообщил, что давал поручение расширить перечень специальностей, по которым можно получить этот сертификат.

Министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев, которому губернатор передал слово, сообщил, что жилищные сертификаты поначалу выдавали только врачам самых востребованных специальностей, но в этом году список уже был расширен (в него попали врачи и средний медперсонал скорой помощи, а также врачи первичного звена — терапевты, педиатры и т.д.).

«С каждым районом будем отрабатывать непосредственно по тем специальностям, которые войдут в этот перечень, — пообещал Дмитриев.- Со следующего года будем увеличивать список».

«Давайте сделаем это не до следующего года, а до бюджетного цикла, до сентября, — перебил министра губернатор. — Если мы расширяем список специальностей, нужно заложить в бюджет увеличение финансирования на эту работу. У вас, получается, июнь-июль. В течение двух месяцев вместе со всеми главврачами обязательно проведите эту работу и дайте предложения».

В марте этого года Алексей Беспрозванных рассказал, что в 2024 году в Калининградскую область переехали 156 врачей и 161 сотрудник среднего медперсонала. Тогда же губернатор заявил, что власти планируют привлекать ещё больше специалистов в регион при помощи различных мер поддержки.

Всего на поддержку медицинских сотрудников в этом году выделили 580 млн руб., в том числе на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также на стипендии в профильных вузах.