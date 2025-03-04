Беспрозванных рассказал, сколько медиков переехало в Калининградскую область

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В 2024 году в Калининградскую область переехали 156 врачей и 161 сотрудник среднего медперсонала. Как сообщил губернатор Алексей Беспрозванных, власти планируют привлекать ещё больше специалистов в регион при помощи различных мер поддержки.

Речь идёт об увеличении стоимости жилищного сертификата до 2,5 млн. руб. и срока компенсации на наём жилья с полугода до трёх лет. Меры работают как для специалистов с высшим, так и со средним профессиональным образованием. Всего на поддержку медицинских сотрудников в этом году выделили 580 млн руб., в том числе на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также на стипендии в профильных вузах.

Напомним, что в конце января Беспрозванных отметил, что Калининградской области не хватает более тысячи медсестёр и врачей. В качестве примера Беспрозванных рассказал о посещении поликлиники на Сельме. По его словам, в ней есть кабинеты для проведения диспансеризации, а сотрудников не хватает. В середине февраля Степан Миракян заявил, что в онкологическом службе региона тоже наблюдается дефицит кадров. При этом, как отметил и.о. главврача онкоцентра, дефицит есть не только в Калининградской области, но и во всём мире.

В феврале министр здравоохранения Сергей Дмитриев отметил, что в регионе проходят мероприятия для снижения кадрового дефицита. Так, среди них он выделил увеличение найма жилья, увеличение номинала жилищного сертификата, компенсации расходов на переезд и программу «Приведи коллегу». Власти также рассматривают возможность покрытия дефицита за счёт подготовки собственных кадров, в том числе — на востоке Калининградской области.

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