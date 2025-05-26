Не холодно, но до лета далеко: прогноз погоды в Калининграде на неделю

В ближайшие дни в Калининградской области ожидается комфортная погода без значительных температурных колебаний. Затяжные осадки минуют, однако без кратковременных дождей не обойдётся. Такой прогноз представили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В понедельник днём в Калининграде и на западе региона +14...+16℃ (на побережье +12...+14℃), в континентальной части области до +17...+22℃. Начиная с 10:00 вплоть до 15:00-17:00 временами возможны дожди. На востоке региона переменная облачность, не исключены локальные дожди после обеда и вечером. Вечером погода по области прояснится без существенных осадков.

Во вторник ночью +5...+9℃, вероятен туман, без осадков. Днём в Калининграде и области +17...+20℃ (местами до +21℃), в прибрежной зоне +15...+17℃. Малооблачно/переменная облачность и местами не исключены кратковременные дожди (в прибрежной зоне осадки маловероятны). Ветер в первой половине суток преимущественно юго-западный, во второй переменный, слабый (2-6 м/с).

В среду ночью +8...+12℃, малооблачно и без осадков. Днём в регионе до +19...+23℃, утром малооблачно/переменная облачность и без осадков. В дневные и вечерние часы переменная облачность, местами не исключены кратковременные дожди. Ветер преимущественно юго-западный, слабый/умеренный (3-8 м/с).

В четверг и пятницу, предварительно, может вновь немного похолодать из-за поступления остывшей воздушной массы с севера Атлантики в тыловую часть циклонов: ожидается, что дневные отметки вряд ли превысят +15...+18℃. «По осадкам пока что точно говорить рано — все будет зависеть от траектории циклонов, которых Атлантика друг за другом будет „посылать“ в нашу сторону. В общем, умеренно-прохладный режим погоды сохранится. В самом конце недели/в начале июня у моделей царит неразбериха: кто-то ожидает установление масштабного антициклона над востоком Европы с долгожданным летним теплом и жарой (выше +20...+25℃), а вот по модели ECMWF засилье циклонической депрессии над Европой продлит прохладный режим погоды, кто из моделей окажется точнее в долгосрочной перспективе и увидим ли мы долгожданное метеорологическое лето к началу июня — покажет лишь время», — отмечают синоптики.