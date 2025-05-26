СМИ: польские фермеры призвали запретить импорт огурцов из России

Польские фермеры призвали запретить импорт огурцов из России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на портал О2, который приводит слова главы местной Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаша Гвиздалу.

Отмечается, что в январе 2025 года импорт огурцов из России в Польшу достиг рекордных 2,7 млн евро. Местные фермеры посчитали, что это является недобросовестной конкуренцией, и призвали ввести эмбарго. Запрет на импорт также касается и овощей из Беларуси. Польские фермеры, как передаёт портал, вынуждены соблюдать строгие правила Европейского союза в области сельского хозяйства и использовать дорогостоящую энергию. Это повышает издержки и цены на продукт, который не способен конкурировать с более дешевыми импортируемыми овощами. По словам Гвиздалы, ассоциация ведет активные переговоры с Министерством сельского хозяйства и Министерством окружающей среды для решения этой проблемы.

«Когда они [россияне] продают свою продукцию в Польше, мы имеем дело с недобросовестной конкуренцией, поскольку у нас ограничен доступ к дешевой энергии. <...> Решение по этому вопросу может быть принято в ближайшие месяц-два», — заявил Гвиздала. Польский Минсельхоз не комментировал ситуацию относительно возможного эмбарго.