Путин поручил субъектам создать программы обновления общественного транспорта

Владимир Путин поручил властям субъектов РФ рассмотреть вопрос о формировании программы обновления общественного транспорта. Об этом сообщает ТАСС.



«Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о формировании (по согласованию с правительством Российской Федерации) программы обновления общественного транспорта (автобусов), предусматривающей достижение показателя, характеризующего долю парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях и городах», — цитирует ТАСС соответствующий документ.

Кроме того, президент рекомендовал в ходе формирования программ дорожной деятельности учитывать приоритетное развитие дорожной инфраструктуры для обеспечения транспортной доступности жилых комплексов, а также принять дополнительные меры по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в опорных населенных пунктах.

Срок исполнения поручения назначен на 1 октября 2025 года. Ответственные — высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.