Путин поручил субъектам создать программы обновления общественного транспорта

Все новости по теме: Транспортные проблемы

Владимир Путин поручил властям субъектов РФ рассмотреть вопрос о формировании программы обновления общественного транспорта. Об этом сообщает ТАСС.

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о формировании (по согласованию с правительством Российской Федерации) программы обновления общественного транспорта (автобусов), предусматривающей достижение показателя, характеризующего долю парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях и городах», — цитирует ТАСС соответствующий документ.

Кроме того, президент рекомендовал в ходе формирования программ дорожной деятельности учитывать приоритетное развитие дорожной инфраструктуры для обеспечения транспортной доступности жилых комплексов, а также принять дополнительные меры по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в опорных населенных пунктах.

Срок исполнения поручения назначен на 1 октября 2025 года. Ответственные — высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter