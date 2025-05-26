УФСБ задержало шестерых граждан РФ, использовавших интернет-звонки для мошенничества (видео)

УФСБ задержало шестерых граждан РФ, использовавших интернет-звонки для мошенничества (видео)
Изображение: скриншот видеозаписи от УФСБ России по Калининградской области

В Калининграде задержали шестерых граждан России, которые использовали специальное оборудование для перенаправления телефонных вызовов через интернет в мобильные сети, чтобы совершать мошеннические действия и хищение чужого имущества. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ РФ.

Шестеро задержанных 2000-2002 года рождения подозреваются в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК России «Организация преступного сообщества или участие в нем» и ч. 3 ст. 272.1 УК России «Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и распространения». Как сообщило УФСБ, они использовали СИМ-бокс для перенаправления интернет-звонков в мобильную сеть. Таким образом они пытались создать условия для совершения мошеннических действий, хищения чужого имущества, компьютерной информации и др. Отмечается, что задержанные причастны к преступному сообществу, организатором которого является представитель спецслужб Украины.

«За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В настоящее время фигуранты задержаны, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению указанной противоправной деятельности, а также возможной причастности членов преступного сообщества к вовлечению граждан в различных регионах Российской Федерации в совершение резонансных преступлений по заданию украинских спецслужб», — говорится в сообщении.


Видео: УФСБ России по Калининградской области

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter