УФСБ задержало шестерых граждан РФ, использовавших интернет-звонки для мошенничества (видео)

В Калининграде задержали шестерых граждан России, которые использовали специальное оборудование для перенаправления телефонных вызовов через интернет в мобильные сети, чтобы совершать мошеннические действия и хищение чужого имущества. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ РФ.

Шестеро задержанных 2000-2002 года рождения подозреваются в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК России «Организация преступного сообщества или участие в нем» и ч. 3 ст. 272.1 УК России «Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и распространения». Как сообщило УФСБ, они использовали СИМ-бокс для перенаправления интернет-звонков в мобильную сеть. Таким образом они пытались создать условия для совершения мошеннических действий, хищения чужого имущества, компьютерной информации и др. Отмечается, что задержанные причастны к преступному сообществу, организатором которого является представитель спецслужб Украины.

«За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В настоящее время фигуранты задержаны, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению указанной противоправной деятельности, а также возможной причастности членов преступного сообщества к вовлечению граждан в различных регионах Российской Федерации в совершение резонансных преступлений по заданию украинских спецслужб», — говорится в сообщении.

Видео: УФСБ России по Калининградской области