Калининградская область опустилась в рейтинге регионов по благосостоянию семей

За год Калининградская область опустилась в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей с 65 на 68 место из 85. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

По информации экспертов, потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической калининградской семьи с двумя детьми после минимальных расходов составлял в 2024 году 16 312 рублей в месяц. Показатель для семьи с одним ребёнком — 33 201 рубль. В 2023 году, по данным аналогичного исследования, у семьи с двумя детьми могло оставаться 27 829 рублей, с одним ребёнком — 42 679 рублей.

Возглавили рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей за 2024 год Ямал, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Магаданская область, замыкают список Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария.

В рейтинге в связи с отсутствием данных не принимали участие ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Материальное благосостояние семей — один из самых чувствительных индикаторов экономического развития страны. Как отмечают авторы исследования, различия между материальным положением семей в регионах России весьма существенны, и значимых тенденций в сторону сглаживания этих диспропорций пока не наблюдается.

Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими с медианной для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей.

Расчёт производился путем сложения двух чистых медианных зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учётом категории членов семьи. В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей. Потенциально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты Российской Федерации с разным уровнем цен.

Эксперты поясняют, что в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи, но ниже эти затраты определённо быть не могут. Поэтому остаток денежных средств является максимально возможным и не всегда достижимым значением для среднестатистической семьи при условии минимальных жизненно необходимых затрат. Полученный результат, а именно потенциально возможный денежный остаток семей с двумя детьми после минимальных трат, является результатом модельного расчёта и выступает в рейтинге в качестве индикатора, позволяющего проводить сравнительную оценку регионов.