В Калининграде перед «Последним звонком» выросли продажи платьев и костюмов

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Продажи платьев к «Последнему звонку» и выпускному за последний месяц в Калининграде выросли на 13%, костюмов — на 35%. Об этом сообщают аналитики сервисов «Авито Товары» и «Авито Красота».

Отмечают, что образ для девушки на торжество, состоящий из платья, туфель, украшения и аксессуара для волос, в 2025 году в среднем обойдется в 6 900 рублей. Наряд для выпускника из костюма, рубашки, мужских туфель и бабочки — в 8 400 рублей.

Спрос на услуги парикмахеров и стилистов по волосам за последний месяц вырос на 5%. «Продажи женских туфель за месяц выросли на 22%, средняя цена — 1 800 рублей. Также заметно вырос интерес к украшениям: их на Авито стали покупать чаще на 28%, полноценный набор из сережек, подвески или бус обойдется в среднем в 2 600 рублей. Кроме того, выросли продажи аксессуаров для волос — на 10%, средний ценник — порядка 600 рублей», — сообщают аналитики.

Мужские костюмы в мае в среднем обходились в 3 300 рублей, средняя цена рубашек составила 1 800 рублей. «В качестве обуви выпускник может выбрать как туфли, так и более повседневную обувь — все зависит от того, каким хочется сделать образ, элегантным или более расслабленным. Мужские туфли покупали чаще на 12%, в среднем они стоили 2 300 рублей. Кеды также стали покупать чаще — их продажи выросли на 5%, а продажи кроссовок — на 2%», — утверждают эксперты.


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