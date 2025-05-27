Погода в Калининградской области 27 мая

Во вторник, 27 мая, в Калининградской области ожидается тёплая и облачная с прояснениями погода без осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калининграде воздух прогреется до +20°C (ночью температура опустится до +9°C). Ветер синоптики обещают юго-западный, слабый, около одного метра в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы — 762 мм ртутного столба.

Прогноз на вторник, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также обещает тепло и отсутствие осадков по всей области.

Самой высокой дневная температура должна быть восточнее Полесска, Гвардейска и Багратионовска — там будет около +22°C. В полосе Мамоново-Калининград-Полесск, а также в упомянутых выше Гвардейске и Багратионовске обещают +21°C. Вдоль побережья Балтики традиционно чуть прохладнее — не выше +18°C.

Ночью всё будет с точностью до наоборот: теплее всего — на побережье (до +8°C), в районе Калининграда, Полесска и Мамоново до +6°C, а во всех муниципалитетах восточнее Гвардейска, Славска и Железнодорожного включительно — до +4°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») на 27 мая допускает вероятность небольшого дневного дождя в Калининграде, но в целом сообщает про теплую и солнечную погоду.

Утром температура в Калининграде будет в районе +14,21°C, днём она поднимется до 20,1°C, а вечером опустится до +17,6°C. В течение суток обещают влажность на уровне 92%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» уверяют, что во вторник наш регион окажется на гребне антициклона: после прохладной ночи ожидается комфортный по температуре день.

«Днем в Калининграде и области до +17...+20℃ (местами до +21℃), малооблачно/переменная облачность и без существенных осадков (слабая вероятность локальных небольших и кратковременных дождей после обеда и вечером). Ветер переменный (преимущественно западный/юго-западный), слабый (2-5 м/с)», — сообщаем метеопаблик.