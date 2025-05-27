Власти Славского округа: ФОК планируем ввести в эксплуатацию до конца августа (фото)

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В Славске в этому году планируют открыть физкультурно-оздоровительный комплекс. В эксплуатацию его рассчитывают ввести до конца августа. Об этом сообщает администрация Славского округа со ссылкой на главу администрации муниципалитета Эдуарда Кондратова.

«Здание будет введено в эксплуатацию в июле-августе, оно будет оснащено по последнему слову техники. Большая часть услуг в этом комплексе для местных жителей будет бесплатной. Конечно, будут существовать и какие-то платные группы», — цитирует Кондратова региональный Совет муниципальных образований.

Глава администрации также напомнил, что 1 июня для посетителей вновь будет открыт бассейн с минеральной водой, а также прилегающая инфраструктура — кабинки для переодевания, душевые и бювет. Подготовку к началу купального сезона в муниципалитете уже завершают.

Разрешение на строительство ФОКа в Славске было выдано в конце сентября 2023 года. Изначально планировалось возвести объект до 18 января 2025-го. В октябре 2023-го Кондратов заявил, что власти планировали ввести комплекс в эксплуатацию «в конце 2024 или в начале 2025 года». В феврале 2025-го стало известно, что строительство планируют завершить к лету. 

В ФОКе должны оборудовать универсальный спортивный зал для занятий и игровых видов спорта, тренажерный зал, зал для греко-римской борьбы, танцевальный зал для гимнастики, а также душевые.

Фото: администрация Славского округа

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