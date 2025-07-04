Облвласти разрешили ввести в эксплуатацию ФОК в Славске

МК ООО «Адорабелла» получило разрешение на ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в Славске. Соответствующая информация опубликована в реестре министерства градостроительной политики Калининградской области.

ФОК располагается на ул. Спортивной, 13, на участке с кадастровым номером 39:12:010009:165. Дата выдачи разрешения — 23 июня 2025 года.

Напомним, что разрешение на строительство ФОКа в Славске было выдано в конце сентября 2023 года. Изначально планировалось возвести объект до 18 января 2025-го. В октябре 2023-го Кондратов заявил, что власти планировали ввести комплекс в эксплуатацию «в конце 2024 или в начале 2025 года». В феврале 2025-го стало известно, что строительство планируют завершить к лету. В конце мая ввести ФОК в эксплуатацию планировали к августу.

В ФОКе оборудованы универсальный спортивный зал для занятий и игровых видов спорта, тренажерный зал, зал для греко-римской борьбы, танцевальный зал для гимнастики, а также душевые.