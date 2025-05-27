Работники службы техобслуживания «ГорТранса» объявили ежедневные субботники

Работники службы по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава «Калининград-ГорТранса» объявили субботник ежедневным мероприятием, сообщает телеграм-канал предприятия. Всех желающих приглашают присоединиться к этой команде.

Как сообщает предприятие, «работники приводят в порядок свою территорию и рабочие зоны, создавая комфорт там, где проходят трудовые будни». «Ведь именно такая обстановка помогает качественно справляться с обязанностями и повышает настроение команды!» — утверждают в «ГорТрансе».

В частности, своими силами сотрудники постригли и выровняли кустарники, подмели подъездные пути, провели влажную уборку помещений. «Наши работники знают цену порядку. Именно благодаря этому работа становится лучше, а команда сплочённее», — заявил и.о начальника трамвайного депо Раушан Гулиев.

Предприятие также предлагает присоединиться тем, кто хочет «стать частью такой команды».