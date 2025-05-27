СК: гендиректора калининградской компании будут судить за неуплату налогов на 64 млн

Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора компании, занимающейся оказанием полиграфических услуг. 51-летний предприниматель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов проверки, проведенной управлением УФНС и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД области.

По версии следствия, с января 2018-го по март 2020 года обвиняемый создал формальный документооборот по сделкам с рядом номинальных компаний, не осуществлявших ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, включив впоследствии указанные сведения в налоговые декларации. В результате бизнесмен уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль в бюджетную систему государства на общую сумму свыше 64,1 млн рублей.

Следователями допрошены свидетели, проведены обыски, в ходе которых изъят значительный объем документации, получено заключение судебной экономической экспертизы. В целях обеспечения исполнения приговора на транспортное средство обвиняемого, наложен арест. Следствие завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.