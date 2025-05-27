Самым популярным экзаменом у выпускников 9-х классов стало обществознание

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В Калининградской области в 2025 году самым популярным экзаменом среди выпускников 9-х классов стало обществознание. В качестве предмета по выбору его решили сдавать 5175 девятиклассников. Соответствующую информацию предоставило министерство образования области на заседании правительства во вторник.

В Калининградской области в 2025 году из девятых классов выпускается 12,6 тыс. человек, все они будут сдавать обязательные экзамены (ОГЭ) по математике (3 июня) и русскому языку (9 июня). 21, 22 и 26 мая прошли экзамены по выбору — иностранные языки сдавали 1230 человек, биологию — 2367 человек. Информатику в Калининградской области выбрали 2623 девятиклассника, химию — 323 школьника.

Как ранее сообщало областное министерство образования, половина выпускников девятых классов продолжают обучение в школах. Отметим, прием в профильные 10-е классы (технологического, естественнонаучного, социально-экономического, гуманитарного профилей) в регионе был возможен на основе результатов соответствующих ОГЭ и внутренних школьных испытаний. В текущем учебном году профильные классы работали в 43 школах Калининграда, в 26 школах функционировали классы универсального профиля.

Последние годы число выпускников девятых классов в регионе растет — в 2021 году девятые классы закончили 10 401 человек, в 2022 — 10 951, в 2023 — 12 001, в 2024 — 12 387. Половина девятиклассников идут в десятые классы. 



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