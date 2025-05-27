До +25°C: синоптики уточнили прогноз погоды в Калининграде до конца недели

В ближайшие дни жителей Калининграда и области ждёт переменчивая погода. Дневная температура воздуха сначала опустится до +14°C,а к началу лета может подняться до +25°C. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининграда».

В среду к региону приблизится атлантический циклон с относительно тёплым воздухом в передней части и прохладным — в тыловой. Днём воздух местами может прогреться до +24°C, к вечеру начнёт заметно холодать, вероятны умеренные дожди.

В четверг в течение суток в Калининграде и области около +10...+14°C, ночью и утром — пасмурно (на западе с дымкой/туманом) и вероятны дожди преимущественно на западе и в Калининграде. После полудня дожди ожидаются на востоке региона (Черняховский, Неманский, Правдинский, Озёрский, Гусевский, Нестеровский, Краснознаменский районы), в Калининграде и на западе после обеда должно проясниться, без осадков.

В пятницу и субботу на промежуточном гребне антициклона вновь установится умеренно-прохладная погода с периодическими прояснениями и вероятностью локальных кратковременных осадков: днём по области около +16...+19°C.

К воскресенью ожидается «вынос южной воздушной массы». «Не исключено, что первый день календарного лета мы встретим по-летнему, с температурой до +20...+25°C», — отмечают синоптики.