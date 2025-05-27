Треть онкопациентов лечились в дневном стационаре в 2024 г. в других регионах

Каждый третий пациент онкологического профиля из Калининградской области проходил в 2024 году лечение в дневном стационаре в других российских регионах. Об этом сообщила директор террфонда обязательного медицинского страхования Татьяна Демина, представляя итоги работы ТФОМС за прошлый год на заседании правительства области.

«Я хотела обратить внимание: как в рамках круглосуточного, так и дневного стационара высокий процент составляет межтерриториальные расчеты. Например, в дневном стационаре почти каждый третий пациент в 2024-м году всё-таки получал помощь за пределами Калининградской области», — сказала Демина. По её словам, «на дневной стационар — это почти 280,6 млн. руб., в том числе оказание помощи по профилю онкологии и экстракорпоральное оплодотворение за пределами территории».

По данным фонда, в 2024 году за пределами региона помощь в рамках дневного стационара оказывалась 1403 раза, региональный ФОМС перечислил другим регионам в общей сложности 280,6 млн руб. В том числе 160 случаев — это ЭКО (на сумму 18,8 млн руб.).

В целом на лечение онкобольных в 2024 году из бюджета фонда ОМС было направлено 2,08 млрд рублей.

Напомним, ранее и.о. главврача онкоцентра Степан Миракян в интервью «Новому Калининграду» сказал, что после того, как начал работать онкоцентр, «большое количество пациентов перестали уезжать за пределы Калининградской области». «В 2025 году уже 104 пациента получили у нас онкологическую помощь, за которой ранее они бы отправились в федеральные медицинские центры. И это не считая лучевой терапии», — сказал Миракян