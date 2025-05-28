Лечение онкопациентов в 2024 году обошлось бюджету дороже, чем планировалось

На оказание медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в условиях круглосуточного и дневного стационара территориальный Фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) перечислил 2,083 млрд рублей. Как сообщила директор ТФОМС Татьяна Демина, это на 18,2% больше, чем планировалось.

В 2024 году ТФОМС профинансировал 25490 случаев лечения, в том числе 12771 — в рамках круглосуточного стационара, 12719 — в рамках дневного. Стоимость лечения в круглосуточном составила 1,199 млрд руб., в дневном — 884 млн руб. Самые значительные затраты были произведены на химиотерапию — 466,7 млн руб. и 578,7 млн руб. в круглосуточном и дневном стационарах соответственно.

Татьяна Демина также сообщила, что каждый третий пациент онкологического профиля из Калининградской области проходил в 2024 году лечение в дневном стационаре в других российских регионах.

Напомним, в 2023 году на оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями было направлено 1,986 млрд рублей, что также превышало плановые показатели.