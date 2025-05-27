В 2025 году в детских лагерях региона планируют организовать воспитательные смены

В 2025 году в детских лагерях Калининградской области планируют организовать воспитательные смены. Об этом на заседании регионального правительства 27 мая заявила министр образования Светлана Трусенёва.

По её словам, синхронизация воспитательной работы в школах и в летний период является важным аспектом организации летнего отдыха. Для этого в учреждениях организуют профильные смены, при которых будут учитываться «интересы, склонности, способности наших ребят». Они разработаны на уровне Министерства просвещения России и будут включать в себя три блока: изучение истории, культуры и науки, развитие общероссийских ценностей и культура здорового образа жизни.

«Во всех лагерях будут проходить ежедневный подъём государственного флага, потом зарядка с целью их оздоровления [детей] и привития здорового образа жизни. Конечно, такие праздники, как День России, День памяти и скорби, День семьи и многие-многие другие тоже будут обязательны для проведения на территории всех наших летних лагерей», — рассказала министр.





Изображение: скриншот презентации министра образования Калининградской области Светланы Трусенёвой