Облвласти планируют продавать путёвки в детские лагеря через «Госуслуги»

Областные власти планируют ввести продажу путёвок в детские лагеря через единый портал государственных и муниципальных услуг. Об этом на заседании регионального правительства 27 мая заявила министр образования Светлана Трусенёва.

Она отметила, что в 2025 году власти ввели продажу путёвок в загородные палаточные лагеря через «Госуслуги». Кампания началась 5 апреля. По словам министра, это было сделано для удобства родителей. Подобную практику власти Калининградской области намерены распространить и на приобретение остальных путёвок в детские лагеря.

«Сейчас задача стоит. Она осуществляется федеральным центром Министерства просвещения Российской Федерации, чтобы со следующего года был создан единый сервис для организации оздоровления детей через единый портал госуслуг. Соответственно, мы тоже будем проводить все эти предварительные работы, чтобы в следующем году уже и продажа, и, собственно говоря, вся работа осуществлялась через единый портал государственных услуг», — заявила Трусенёва.