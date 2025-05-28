Погода в Калининградской области 28 мая

В среду, 28 мая, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Вечером и ночью вероятны осадки. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +23°С, ночью столбик термометра опустится до +10°С. Скорость ветра составит от 2 до 5 м/с с порывами до 9 м/с, направление — юг — юго-запад. Атмосферное давление в пределах нормы — 758 мм рт. ст. Относительная влажность 55%. Температура воды: 10,8°. Продолжительность светового дня — 16 часов и 45 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +18°С. В ночные часы на побережье традиционно теплее — до +13°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается переменная облачность. В вечерние часы возможны дожди. Утром температура воздуха достигнет отметки +18,2°С, днём потеплеет до +22°С, вечером похолодает до +17,5°С. Влажность — до 77%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную с прояснениями погоду. Во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер 4-9 м/с. Температура воздуха днём +19...+24°С. Видимость 3-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1 м.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», в среду к региону приблизится атлантический циклон с относительно тёплым воздухом в передней части и прохладным — в тыловой. Днём воздух местами может прогреться до +24°C, к вечеру начнёт заметно холодать, вероятны умеренные дожди.