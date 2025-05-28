В «Храброво» сообщают об отмене и задержке более 20 рейсов

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В «Храброво» произошли изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Изменения объясняют временными ограничениями по использованию воздушного пространства в ряде московских аэропортов. Меры направлены на обеспечение безопасности полётов.

По состоянию на 9 часов 28 мая отменены восемь рейсов в Москву и из Москвы (аэропорт «Шереметьево»). Задерживаются 17 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Шарм-эш-Шейха и Оренбурга. Задержки на вылет — по тем же направлениям.

«Вы всегда можете уточнить статус рейса на нашем сайте или позвонив в колл-центр по телефону +7 (4012) 550-550», — напомнили в «Храброво».

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