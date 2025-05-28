Автомобилистка из Калининграда требует через суд 460 тысяч с водителя без ОСАГО

Калининградская автомобилистка намерена отсудить компенсацию причиненного в ДТП ущерба с водителя. у которого не оказалось полиса ОСАГО. Соответствующее исковое заявление поступило в Нестеровский районный суд, сообщила пресс-служба.

В иске калининградка указала, что 11 августа 2024 года на Приморском кольце она не справилась с управлением своим автомобилем «Киа Рио» и столкнулась с разделительным ограждением слева по ходу движения. Включив аварийную сигнализацию и выставив аварийный знак, автомобилистка принялась звонить в ГИБДД, стоя на обочине. Через несколько минут в заднюю часть ее машины врезался «Мерседес Спринтер». В результате «Киа», уже без водителя, от удара вновь столкнулась с ограждением. Справкой о дорожно-транспортном происшествии подтверждается, что каких-либо нарушений ПДД в действиях женщины нет. При этом ответчик не имел полиса автогражданской ответственности, за что был привлечен к административной ответственности.

Согласно экспертному заключению, стоимость восстановительного ремонта автомобиля калининградки составляет 460 053 рублей, которую она с суммой судебных расходов просит взыскать солидарно с водителя и собственника «Мерседеса». Судебное заседание назначено на 19 июня.