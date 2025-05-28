Автомобилистка из Калининграда требует через суд 460 тысяч с водителя без ОСАГО

Все новости по теме: Транспортные проблемы

Калининградская автомобилистка намерена отсудить компенсацию причиненного в ДТП ущерба с водителя. у которого не оказалось полиса ОСАГО. Соответствующее исковое заявление поступило в Нестеровский районный суд, сообщила пресс-служба.

В иске калининградка указала, что 11 августа 2024 года на Приморском кольце она не справилась с управлением своим автомобилем «Киа Рио» и столкнулась с разделительным ограждением слева по ходу движения. Включив аварийную сигнализацию и выставив аварийный знак, автомобилистка принялась звонить в ГИБДД, стоя на обочине. Через несколько минут в заднюю часть ее машины врезался «Мерседес Спринтер». В результате «Киа», уже без водителя, от удара вновь столкнулась с ограждением. Справкой о дорожно-транспортном происшествии подтверждается, что каких-либо нарушений ПДД в действиях женщины нет. При этом ответчик не имел полиса автогражданской ответственности, за что был привлечен к административной ответственности.

Согласно экспертному заключению, стоимость восстановительного ремонта автомобиля калининградки составляет 460 053 рублей, которую она с суммой судебных расходов просит взыскать солидарно с водителя и собственника «Мерседеса». Судебное заседание назначено на 19 июня.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter