Министр туризма: с туалетами и парковками на побережье всё нормально

Министр туризма: с туалетами и парковками на побережье всё нормально
Фото: газета «Волна»
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Во время курортного сезона на пляжах в Калининградской области будет работать более 50 туалетов и 71 парковка на четыре тыс. машиномест. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак во время прямого эфира «ВКонтакте».

«С туалетами всё нормально. У нас 28 стационарных и 26 биотуалетов, проблем не должно быть, — сказал Ермак. — Также будет 71 парковка на четыре тыс. машиномест». По его мнению, «это довольно неплохо». Он также отметил, что некоторые отдыхающие хотят «выезжать прямо к морю», и такие попытки будут пресекаться. «Парковочных мест для того, чтобы с комфортом разместить автомобиль, более чем достаточно, особенно в Зеленоградском районе, где наибольшее количество пляжей, в том числе отмеченных синим флагом», — добавил министр.

Напомним, ранее глава администрации Зеленоградска Сергей Кошевой заявил, что властям «удалось достигнуть договорённости с предпринимателями о снижении стоимости посещения [туалета], возврата её к 50 рублям». Речь идет о 14 стационарных туалетах. Также, по словам Кошевого, в Зеленоградске планируют построить еще два туалета за счет турналога.

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