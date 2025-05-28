МВД предупредило о схеме обмана школьников с арендой аккаунтов WhatsApp

Мошенники начали арендовывать аккаунты в мессенджере WhatsApp, чтобы система идентифицировала их как благонадёжных пользователей и не разрывала связь при звонках. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Отмечается, что если пользователь только что купил сим-карту и зарегистрировал на неё аккаунт, а потом передал его третьему лицу, то система мониторинга мессенджера с большей долей вероятности автоматически разорвёт соединение. Мошенники называют это «слётом». При этом если человек использует мессенджер на регулярной основе, то индентифицируется сразу как благонадёжный. Киберполиция рассказала, что для поиска подобных пользователей злоумышленники предлагают легкий заработок. Они заманивают школьников через различные платформы, предлагая почасовую оплату.

«Школьник становится таким же соучастником преступления, потому что при переходе в любую такую группу, там есть подтемы и там сразу есть инструкция о том, что вы передаете данный свой номер, личный аккаунт в колл-центры для прозвона граждан... Каждый школьник понимает, для чего и зачем он это передает», — говорится в материалах киберполиции.