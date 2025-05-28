Ермак: один из концертов «Кантаты» пройдет в замке Тапиау

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На территории замка Тапиау в Гвардейске состоится один из концертов фестиваля «Кантата», сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в ходе прямого эфира «ВКонтакте».

«У нас будет один из концертов на территории замка Тапиау. Тем более, по-моему, это будет завершающий концерт 15 июня — масштабное интересное событие. Все, кто придет в замок, смогут убедиться, что помимо всем известной экспозиции с оружием, там появилось еще две, в том числе мультимедийная с интерактивом, интересной исторической экскурсией», — сказал министр.

Замок Тапиау в Гвардейске — рекордсмен региональной программы по привлечению средств в восстановление архитектурного наследия Калининградской области. Ранее бизнесмены Алексей Павликов и Игорь Билоус, запланировавшие восстановить и «оживить» тевтонскую цитадель, рассказывали, что реновация и перезапуск Тапиау потребует вложить около 2,5 млрд рублей. При этом основную часть затрат инвесторы собирались взять на себя, дополнительно привлекая 600 млн рублей по региональной программе вовлечения объектов культурного наследия в хозоборот. На текущий момент работы продолжаются уже три года.

Замок Тапиау и бастион «Грольман» рассматривались в качестве площадок для проведения пятого международного музыкального фестиваля «Кантата». В прошлом году они оказались технически не готовы для проведения в них «Кантаты».

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