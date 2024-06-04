Для проведения «Кантаты» в следующем году рассматривают «Грольман» и Тапиау

В качестве площадок для проведения пятого международного музыкального фестиваля «Кантата» в следующем году рассматривают бастион «Грольман» и замок Тапиау. Об этом сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак во время пресс-конференции, посвященной мероприятию.

По его словам, для проведения «Кантаты» в этом году рассматривали множество различных площадок: маяк в поселке Заливино, кирхи в Озерске и Зеленополье, бастион «Грольман» и другие места, поскольку одна из задач фестиваля — открывать новые площадки «Он [руководитель фестиваля Андрей Борисов] проехал со своей группой все. Посмотрел. И это далеко не означает, что мы вот остановились на этих площадках. А мы остановились не потому что они лучше на сегодняшний день. Да, у нас есть задача вводить новые площадки в каждый фестиваль, и мы стараемся это делать», — заявил Ермак.

Замок Тапиау и бастион «Грольман» продолжают рассматривать уже на следующий год, потому что сейчас площадки оказались технически не готовы для проведения в них «Кантаты».

Художественный руководитель фестиваля также отметил, что при выборе места учитывают стоимость проведения фестиваля в этом месте, чтобы не завышать цены на билеты. Второй аспект — техническое состояние площадок, акустика и другие факторы, которые влияют на качество звучания музыкальных инструментов.

О том, что четвертую «Кантату» планировалось провести в бастионе «Грольман», если инвестор успеет его подготовить, Андрей Ермак сообщил на заседании совета по туризму в ноябре этого года. Концерт-открытие IV международного фестиваля классической музыки «Кантата» под символическим названием «Диалог» прошел 3 июня в «Понарте».


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