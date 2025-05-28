Власти изымают шесть участков для реконструкции Мамоновского шоссе

Областные власти изымают шесть земельных участков для реконструкции дороги из Калининграда в Мамоново. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Реконструкция шоссе запланирована на участке с км 20+300 по км 21+400. Земельные участки расположены в посёлке Ушаково Гурьевского округа. Так, власти изымают шесть участков с кадастровыми номерами 39:03:080402:95:ЗУ1 (для ведения личного подсобного хозяйства), 39:03:080402:319:ЗУ1 (для реконструкции жилого дома в здание кафе), 39:03:080402:324:ЗУ1 (для строительства берегоукрепления), 39:03:080403:431:ЗУ1 (для ИЖС), 39:03:080404:148:ЗУ1 (ведение садоводства) и 39:03:080405:88 (для размещения автостоянки). Первые четыре участка расположены на улице Победы.

Совокупная площадь изымаемых участков составляет 1519 кв.м. При этом на первом земельном участке установлено обременение «Водоохранная зона», на третьем и четвёртом — «аренда». Постановление подписано от имени губернатора Алексея Беспрозванных 23 мая. Оно вступило в силу сразу же.