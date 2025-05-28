Ермак: к 80-летию Калининградской области разрабатывается новый брендинг

К 80-летию Калининградской области разрабатывается новый брендинг региона. Об этом сообщил в ходе прямого эфира «ВКонтакте» министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

«Приоткрою чуть-чуть завесу: мы сейчас разрабатываем новый брендинг Калининградской области, связанный с 80-летием. И идея Алексея Сергеевича Беспрозванных была в том, чтобы какой-то новый символ появился. И вот новый символ — это маяк. <...> Маяк в полной мере отражает суть Калининградской области: это и свет, это и море, это и предупреждение такое об опасности... Ну, много всего, то есть он такую несет правильную миссию», — рассказал Ермак.

Напомним, предыдущее брендирование региона, в том числе логотип, было разработано в 2021 году по заказу областного Туристского информационного центра. Два года спустя была предпринята очередная попытка, обернувшаяся скандалом.



