Ермак: к 80-летию Калининградской области разрабатывается новый брендинг

К 80-летию Калининградской области разрабатывается новый брендинг региона. Об этом сообщил в ходе прямого эфира «ВКонтакте» министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

«Приоткрою чуть-чуть завесу: мы сейчас разрабатываем новый брендинг Калининградской области, связанный с 80-летием. И идея Алексея Сергеевича Беспрозванных была в том, чтобы какой-то новый символ появился. И вот новый символ — это маяк. <...> Маяк в полной мере отражает суть Калининградской области: это и свет, это и море, это и предупреждение такое об опасности... Ну, много всего, то есть он такую несет правильную миссию», — рассказал Ермак.

Напомним, предыдущее брендирование региона, в том числе логотип, было разработано в 2021 году по заказу областного Туристского информационного центра. Два года спустя была предпринята очередная попытка, обернувшаяся скандалом.




Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter