Погода в Калининградской области 29 мая

Днём в четверг, 29 мая, в Калининградской области ожидается облачная погода с небольшими кратковременными дождями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +16°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северо-западный, около пяти метров в секунду. Атмосферное давление — 759 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +13°C. В центре региона дневная температура составит +15°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +17°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +12°C), а на востоке региона прохладнее (до +9°C). На территории всего региона пройдут умеренные дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в четверг ждёт облачная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +12,2°C, днём поднимется до +14,1°C, а вечером опустится до +10,6°C. На протяжении всего дня прогнозируется северо-западный ветер. Влажность — на уровне 80-98%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о холодном четверге.

«В четверг в течение суток в Калининграде и области около +10...+14°C (утром на востоке региона до +15...+16°C), ночью и утром — пасмурно (на западе с дымкой/туманом), вероятны дожди преимущественно на западе и в Калининграде (в Калининграде дожди утром должны закончиться), после полудня и обеда дожди ожидаются в восточной половине (Черняховский, Неманский, Правдинский, Озерский, Гусевский, Нестеровский, Краснознаменский районы), в Калининграде и на западе после обеда должно проясниться, без осадков», — добавляют синоптики-любители.