СМИ: маткапитал перестал стимулировать рождаемость так же эффективно, как раньше

Материнский капитал, несмотря на его увеличение до более чем 900 тыс. руб., перестал стимулировать рождение детей в России так же эффективно, как в первое десятилетие программы. Об этом сообщает РБК.

Суммарный коэффициент рождаемости в последние годы стабилизировался на уровне 1,4 ребенка на женщину, хотя для устойчивого воспроизводства населения в России нужно как минимум 2. Как отмечают эксперты, «прыгнуть выше головы невозможно», а барьеров, мешающих рождению, по-прежнему много — от финансовых трудностей до отсутствия партнера. При существующих ресурсах государства довести среднее количество детей в семье до желаемого практически нереально, говорит демограф Игорь Ефремов.

Ситуацию осложняет тот факт, что женщины в России традиционно много работают, получают образование, и часть из них больше не хотят следовать модели домохозяйки. Однако это «объективные спутники неизбежного и даже желательного социально-экономического развития любого общества», подчеркивают эксперты.