Власти выделили 1,3 млн руб. на ремонт газопровода у Вечного огня в Добровольске

Областные власти выделили 1,3 млн рублей на ремонт газопровода у Вечного огня в посёлке Добровольск Краснознаменского округа. Соответствующее постановление за подписью губернатора Алексея Беспрозванных размещено на официальном портале правовой информации.

Средства выделяются Службе государственной охраны объектов культурного наследия региона для дальнейшего предоставления администрации муниципалитета в качестве субсидии на работы. Ремонт газопровода, проложенного к чаше Вечного огня, необходимо завершить до 31 декабря 2025 года. Работы планируется произвести на участке с кадастровым номером 39:06:050308:131. Софинансирование из бюджета Краснознаменского округа составит 13,72 тыс. рублей.