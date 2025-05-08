Огонь, вода, сено и роуминг: как губернатор выяснял, чем живёт Краснознаменск (фото)

Во вторник, 6 мая, губернатор Алексей Беспрозванных в очередной раз закрепил традицию своих поездок по удалённым муниципалитетам. Перед тем, как провести в администрации Краснознаменска заседание правительства, глава региона отстоял вместе с подчинёнными на ветру в Добровольске в ожидании зажжения Вечного огня, выслушал жалобы и предложения жён участников СВО, подбодрил фермеров и других местных бизнесменов, а также провёл собрание с жителями округа. Во время очной встречи краснознаменцы просили ровных дорог, чистой воды, доступных дров, бесперебойного интернета и электричества, а также машину для «замечательного участкового». За передвижениями Алексея Беспрозванных по округу и направлением его бесед следил и корреспондент «Нового Калининграда».

Вечный огонь и ветераны двух конфликтов

Стартовала машина с журналистами из Калининграда ни свет ни заря (в 6 утра!), чтобы успеть на митинг, приуроченный к всероссийской акции «Храним Огонь Победы». Для участия в ней вокруг мемориала в центре Добровольска, существовавшего четыре столетия под названием Пилькаллен, а при нацистах переименованного в Шлоссберг, выстроили местных жителей и школьников. Правда, церемония неожиданно затянулась. Так как во время акции, организованной «Газпромом», собирались зажечь одновременно 80 Вечных огней в 80 точках страны, сценарием были предусмотрены приветствия из всех этих населённых пунктов. Примерно на десятом приветствии организаторы, вероятно, заметили, что май в этом году выдался нежарким, и решили перейти к самому зажжению. До Алексея Беспрозванных очередь видеообращений не дошла, поэтому он вещал только на местную аудиторию.

«Первый такой Вечный огонь у нас в рамках акции зажгли 6 апреля в Романово Зеленоградского района, — рассказал собравшимся губернатор. — Завтра у нас Вечный огонь зажжётся в Черняховске, а 9 мая — в селе Русское Зеленоградского района. И это только начало. Эту традицию мы будем продолжать».

Глава региона напомнил жителям, что в Добровольске сегодня проживает около двух с половиной тысяч человек, а в братской могиле, на которой проходил митинг, лежит почти восемь тысяч бойцов. Учитывая, что на весь район сегодня приходится чуть более 11,5 тыс. жителей, масштабы проходивших тут 80 лет назад сражений поражали воображение.

После зажжения Вечного огня и возложения гвоздик к мемориалу делегация проследовала через новый детский сад, рассчитанный на 72 места, в школу, где губернатора ожидали жёны участников специальной военной операции. Проходила встреча в помещении музея, где пожелтевшие фотографии ветеранов Великой Отечественной теперь соседствуют с распечатанными на принтере портретами ветеранов СВО, с шевронами и касками погибших в ходе спецоперации.

Большая часть просьб от родственников мобилизованных была обычной для сельской местности: помочь с дровами, с заготовкой или покупкой сена для скотины, посодействовать в подключении к природному газу, организовать доступ к интернету (в Краснознаменском районе с этим большие проблемы). Мать одного из погибших сообщила, что уже в течение года не может добиться оформления удостоверения (с просьбой сдвинуть дело с мёртвой точки она обращается к губернатору во второй раз), а жена мобилизованного по имени Иван предложила резервировать авиабилеты для тех бойцов, кто отправляется в отпуск через Москву.

Новый детсад в Добровольске. Фото: Иван Марков / «Новый Калининград»

«Наши мужья раз в полгода прилетают в отпуск. Когда будет этот отпуск, никто не знает, и мы покупаем билеты в самый последний момент. Некоторые ребята покупают билеты, чтобы прилететь домой, просто за баснословные деньги, — сообщила она. — Может, есть возможность придержать определённое количество билетов для наших ребят?»

Претенденты на «Восток»

Следующую встречу губернатор провёл с более настойчивыми собеседниками — с предпринимателями, часть которых имеет бизнес не только в Краснознаменском районе, но и на морском побережье.

Разброс тем для разговора был намного шире: от кадрового голода и битвы за работников с «Росатомом» до клеймения овец и оформления гастарбайтеров.

Первым слово взял создатель «Хутора СчастЛивенское» Виталий Ходырев, уже успевший несколько лет назад освоить льготный кредит по программе «Восток». После вопроса губернатора «чем помочь» Ходырев не стал стесняться и ответил: «Если коротко, деньгами». Через пару минут, немного подумав, он добавил, что в регионе было бы неплохо создать программу по продвижению «таких, как мы» на федеральном уровне.

«Я верю сейчас больше всего в соцсети: „ВКонтакте“ и прочие, — попытался объяснить предприниматель. — Там есть площадки, есть рычаги, как это продвигать, есть группы активного туриста во всей России. Я с ними взаимодействую, я оттуда черпаю клиентов. Но это всё стоит денег. Когда туристы приезжают, они уже заплатили безумные деньги на побережье, и выдернуть их к нам на денёк не получается, потому что это 150 километров».

Людмила Себровская, которая вместе с мужем реализует в посёлке Заречное Краснознаменского района проект «Тюльпановый лес» «в формате русской глубинки», сообщила, что стартовать супругам помог президентский грант на 14,5 млн рублей, который уже освоен.

«Есть тут у нас жильё, мы порядка 30 миллионов на сегодняшний день вложили собственных средств, у нас постоянная стройка, — пояснила Себровская. — Конечно, нам не хватает денег, дешёвых кредитов практически нет. Всё, что зарабатывает супруг, мы вкладываем в стройку».

Услышав от второго подряд предпринимателя слово «деньги», Алексей Беспрозванных решил поинтересоваться, не устроило бы их возвращение программы «Восток», действовавшей в регионе до 2022 года (по ней предприниматели получали целевые льготные займы размером до 50 млн рублей на семь лет. Для сельхозпредприятий этот срок был дольше на три года. Ставка по программе составляла 1% — прим. «Нового Калининграда»). Получив в ответ фразу «очень бы устроило», губернатор обратился к министру финансов Калининградской области Виктору Порембскому, попросив уточнить, с какого месяца планируется перезапуск. Тот ответил, что лимиты программы будут определены в июне этого года.

Глава региона тут же поспешил сообщить, что пока объём программы «Восток» оценивается в 600 млн рублей и заявки на участие уже собираются. Беспрозванных добавил, что намерен расширять программу «исходя из потребностей предпринимателей», и отметил, что рассчитана она в первую очередь на небольшие предприятия.

«Я бы даже на малом бизнесе сосредоточился, — сообщил он. — Потому что малому бизнесу 10−20 миллионов даёшь, и уже эффект видишь ощутимый. А 10–20 миллионов дай тем же Долговым, они и не заметят, к сожалению».

В продолжение темы Беспрозванных сообщил, что больше шансов попасть в программу будут иметь предприниматели, реализующие проекты восточнее Гусева и Черняховска. Он отметил, что поначалу ему объяснили, что программа «Восток» будет действовать во всех населённых пунктах региона, расположенных за пределами Калининграда. Такую ситуацию он посчитал нелогичной.

«Коллеги мне представят программу, и мы немного сместим акценты, — добавил он. — Я хочу расставить балльность: если [населённый пункт] дальше Черняховска и Гусева, проект получит дополнительные баллы на получение субсидии. Доступность Черняховска выше, чем у Краснознаменска, Нестерова или Озёрска, например. В приоритете будут эти территории».

Обрадовавшись словам губернатора, Людмила Себровская в лучших традициях программы «Поле чудес» достала из припрятанного под столом пакета баночку варенья из огурцов и преподнесла её Алексею Беспрозванных. Пробовать он не стал, но от экзотических заготовок всё-таки не отказался.

Литовский роуминг и пограничный запрет

Пользуясь случаем, Себровская решила озвучить и другие проблемы муниципалитета. В их числе она назвала проблемы с телефонной связью и интернетом.

«У нас пробивает везде литовский роуминг, а наши мобильные операторы не доходят. Дети поселковые не могут заниматься онлайн, когда карантин или что-то такое», — сообщила она.

Поддержали её и другие участники встречи. Виталий Ходырев, например, признался, что иногда ему приходится залезать на чердак, чтобы поймать сигнал. Сетуют на качество связи и туристы. Беспрозванных в свою очередь вспомнил, что в школе Добровольска ему тоже жаловались на плохую связь.

Заметив, что губернатор что-то записывает в свой блокнот, Ходырев и Себровская, по всей видимости, поняли, что шанс терять нельзя, и назвали ещё одну проблему, связанную с близостью границы.

«Главная водная артерия Краснознаменского района — река Шешупе, — пояснила Себровская. — Также у нас есть три веломаршрута шикарных, велосипеды новые у нас куплены для этого, но мы находимся в погранзоне, и нам разрешают сплавляться без спецразрешения только на сапах. Мы не можем на байдарках сплавы начинать, несмотря на то, что у нас шикарная река. Может быть, можно как-то с пограничниками порешать вопрос? Например, порядок разрешений перевести в порядок уведомлений?»

Ходырев подтвердил, что ему ещё ни одного человека не удалось прокатить в байдарке без разрешения, оформленного заранее.

«Даже когда у нас Антон Андреевич [Алиханов] сплавлялся, я звонил и говорил, кто у нас тут. А сейчас я запланировал сплав на 9 мая, но мне пограничник говорит, что нельзя», — пожаловался бизнесмен.

Последней проблемой, озвученной предпринимателями, «заточенными» на туристов, стала транспортная доступность Краснознаменска. Ходырев и Себровская рассказали, что добраться до них можно либо на машине, либо на автобусе, который делает большой крюк и пересадку в Советске.

«У нас нет ни одного прямого маршрута! — заявила Себровская. — Люди до Советска доезжают, потом либо на машинах ездят, либо как-то ещё. Транспортная доступность нам бы очень помогла. Люди хотят к нам ехать, и мы иногда сами оплачиваем им трансфер».

Поддержал коллег и владелец трехзвёздочной гостиницы «Ореховый сад» Сергей Куренков. «У нас нет прямого сообщения с городом Краснознаменском от слова совсем. На сегодняшний день, чтобы приехать своим транспортом из Калининграда в Краснознаменск, люди теряют порядка 5-6 часов», — заявил отельер.

Кадровый голод и битва за человека

Не менее животрепещущие темы подняли фермеры и производители строительных материалов. По их словам, беда пришла откуда не ждали. Известно, что с демографией в Краснознаменском районе не всё гладко, но кадровый голод с недавнего времени стало усугублять строительство гигафабрики «Росатома» под Неманом. Первым этот вопрос поднял директор кирпичного завода «Пятый элемент» Игорь Новиков.

«У нас проблема сейчас только одна — в Немане открывается большой завод у „Росатома“. У нас таких возможностей для привлечения кадров нет, — сообщил предприниматель. — Они вроде строят дома и привлекают сотрудников с территории большой России. Потенциал у них огромен в этом плане, но, несмотря на это, мы начинаем конкурировать с ними. Если мы между собой конкурируем, это одно, потому что мы все примерно в равных условиях находимся, а конкурировать с „Росатомом“, конечно, очень тяжело».

Слова Новикова подтвердил и Виталий Ходырев. По его словам, уже в этом сезоне у него «Росатом» «переманил» двоих сотрудников. Ещё один из представителей бизнеса заявил, что в Советске исчезли электрики — их, по его словам, также «схантил» «Росатом».

Новиков в свою очередь обратился к губернатору Алексею Беспрозванных с просьбой повлиять на руководство компании, «чтобы они активизировали работу по привлечению кадров с большой России».

«Мы не можем давать зарплату больше ста тысяч, — добавил Ходырев. — У нас нет заработков таких».

«А они дают такие деньги последнему человеку на конвейере, — продолжил Новиков. — У нас сейчас уже из четырёх смен работают только три. Основная проблема — кадры. Причем кадры, связанные именно с неманским заводом».

Ту же кадровую тему, но с другого ракурса решил подсветить фермер Владимир Хидирян, который занимается в Краснознаменском районе разведением молочного крупного рогатого скота и лошадей, имея около полутора тысяч гектаров земли. Он заявил, что в региональном управлении по вопросам миграции искусственно увеличивают очереди на получение патентов, и попросил губернатора оказать содействие в ускорении процедуры оформления трудовых мигрантов.

«Чтобы реализовать своё молоко, мы доим коров советским колхозным способом, и поэтому наша цена отличается в два раза от рыночной, — заявил Хидирян. — Кроме того, у нас не хватает рабочих рук, и мы привлекаем иностранную рабочую силу. Но, оформляя рабочие патенты на узбеков, мы сталкиваемся с Фрунзе, 6 (Управление по вопросам миграции УМВД России по Калининградской области — прим. „Нового Калининграда“)».

Фермер объяснил, что накануне встречи с губернатором он лично пять дней «с пяти утра до восьми вечера» занимался решением вопроса по получению патентов для своих сотрудников.

«Имея все документы на руках, невозможно оформить патент, — продолжил он. — На получение патента 1800 человек в очереди. У меня вчера был сорок первый талон. Передо мной тридцать человек обслужили, а остальных... Я сидел в очереди с девяти утра, и в шесть вечера мне сказали: „Вы свободны, всё“. То есть я сидел и ждал весь день. А там имеется 11 окон, которые приняли 30 человек. Нормально?»

Далее Хидирян признался, что иностранцев ему приходится нанимать, так как он не может себе позволить платить зарплаты, как на предприятиях более крупных конкурентов.

Выращивающий в округе рапс, пшеницу и сою Александр Виниченко (он возглавляет компанию «Восток-Агро») также заговорил о кадровом голоде на примере посёлка Тимофеево. По его словам, он пристально следил за этим населённым пунктом полтора года и заметил, что туда подведены газ, свет и водопровод, но люди продолжают покидать Тимофеево. «Продажа идёт жилья, оно стоит пустое, то есть нет какой-то привлекательности. Проблема с кадрами очень серьёзная, — заявил Виниченко. — В основном уезжают в Калининград».

Для привлечения механизаторов на своё предприятие Виниченко решил построить в районе Тимофеево несколько домов для них. Восстанавливать же старые немецкие или советские дома для этих целей, по его словам, более проблематично и менее выгодно.

Свет, вода и машина для участкового

На встрече Беспрозванных с жителями Краснознаменска две трети вопросов, если не больше, касались бытовых проблем, уже частично озвученных ранее предпринимателями. Например, тема транспорта. Сейчас, по словам жителей, автобусы ходят исключительно через Советск. При этом стыковочных рейсов нет, и пассажирам приходится ждать пересадки по 40 минут. Одна из жительниц сообщила, что в сутки из Краснознаменска в сторону Советска ходит четыре автобуса: в 6:00, в 10:00, в 13:00 и в 17:00. Это время, по её мнению, не самое удобное.

«Нет самого удобного маршрута на 8:30, а есть на 6 утра и на 10 утра. Поэтому никто не может сдать анализы. Последний автобус уходит в 17 часов. До Калининграда автобусов у нас нет. Раньше у нас был прямой окружной рейс, автобус шёл три с половиной часа, а если пустить экспресс в 8 утра... У нас половина народу работает в Калининграде, и все мы добираемся как можем», — пояснила жительница.

Алексей Беспрозванных сообщил, что берёт этот вопрос «на домашнее задание», чтобы разобраться, почему нет прямых рейсов, однако обещания решить проблему давать при жителях не стал.

Проблему с электричеством, которое регулярно пропадает во всех населённых пунктах округа, озвучивал Виталий Ходырев. Он сообщил, что даже решил урезать поголовье крупного рогатого скота после нескольких внезапных отключений.

«Электричество отключается непредсказуемо в любое время, — заявил Ходырев. — У нас в охладителе тысяча литров молока стояла и кисла. Или нужно выходить на дойку, но ни с того ни с сего отключилось электричество, и один бог знает, когда его включат. Такие проблемы для сельского хозяйства недопустимы. Представляете, бежишь и этот генератор несёшь. Это целая суета. А стационарный генератор мы не можем себе позволить, у нас есть только переносной на все случаи жизни».

Алексей Беспрозванных, заинтересовавшись проблемой отключений, спросил у жителей, почему это происходит.

«Ветер дунул, дождик пошёл», — ответили из зала. «Высоковольтная линия проходит в том числе по лесной территории, — объяснил глава администрации Дмитрий Чубарев. — Сейчас ветра постоянные. Энергетики вроде бы модернизировали всё, но у них где-то провода рвутся, а где-то автоматика срабатывает. Отключения у нас два раза в неделю в среднем, в течение часа-двух».

Поднимали жители и вопрос изношенных водопроводных сетей. Впрочем, до них эту тему также озвучивали предприниматели. Та же упомянутая выше Людмила Себровская попросила губернатора помочь главе администрации с финансированием капремонта водопровода в Заречном.

«У нас старая вода, асбестовые трубы, более 50 лет водопроводу. У нас очень часто отключка воды, — пожаловалась она. — Конечно, мы понимаем, что у нашего муниципалитета решить этот вопрос возможности нет, но посёлок Заречное очень нуждается в замене водопровода. В Малом Заречном поменяли, а на Большое Заречное не хватило средств».

Далее почти все темы были стандартными: капремонт крыш и фасадов, расселение аварийных домов, поиск дров, приведение в порядок дорог и тротуаров.

По части капремонта многоквартирных домов Беспрозванных заявил, что ФКР будет реализовывать свою программа до середины осени этого года в старом русле, однако с октября произойдут некоторые изменения.

«В приоритете у нас будут сёла и посёлки, — объявил глава региона. — Мои заместители тоже настроены на равномерное развитие. Нет такого, что мы говорим: „В городе делаем, потому что там больше людей живёт“. Не важно, больше или не больше. Если мы потеряем село, то где рабочую силу брать будем? Кто выращивать будет? Кто будет заниматься аграрным сектором? Мы так можем потерять целые посёлки, правильно? Каждое из наших министерств готовит программу равномерного развития, и в сентябре мы будем их бюджетировать на следующий период. Через год-два вы уже почувствуете результат».

На общем фоне частных вопросов, касающихся индивидуальных домов, придомовых территорий и веток, заслоняющих окна, можно выделить несколько необычных тем, поднятых краснознаменцами. Например, одна из жительниц Добровольска пожаловалась, что в её посёлке проживают более двух с половиной тысяч человек, но там нет своих АЗС и аптеки. Вернее, аптечный пункт есть в амбулатории, но работает он до двух часов дня, и продают там лишь минимальный перечень товаров («бинт, вата, градусник»). «У нас в посёлке боятся лишнее слово сказать. Вдруг по голове ударят? У меня четверо детей, двое из них инвалиды, и я никого не боюсь», — заявила жительница.

Женщина из посёлка Никольское обратилась к губернатору с просьбой купить машину «замечательному участковому» Алексею Елисееву, обслуживающему сразу несколько населённых пунктов пешком.

«Нет у него никакого транспорта, и автобусы у нас не ходят», — заявила она.

«Машину участковому не обещаю...» — начал было губернатор.

«Пожалуйста, помогите, — перебила его заявительница. — Это важно!»

«... но с начальником полиции я переговорю», — улыбнулся Беспрозванных.

«Обязательно, иначе я сама поеду», — пригрозила женщина.

Закончить историю путешествия Алексея Беспрозванных на «дальний восток» Калининградской области можно проблемой, близкой к той, с которой начался выезд. Как признался один из жителей, Краснознаменский округ был одним из пионеров газификации, однако до сих пор не все жители могут отапливать свои дома газовыми котлами. С проблемой подключения к газу столкнулся даже глава администрации Дмитрий Чубарев.

«Я лично подал заявку в „Калининградгазификацию“ и жду», — признался он губернатору.

«Мы готовим встречу с Алексеем Борисовичем Миллером, это руководитель „Газпрома“, — ответил жителям губернатор. — И планы газификации мы с ним обсудим».

Текст: Иван Марков, фото: Иван Марков, Юлия Власова / «Новый Калининград», пресс-служба правительства Калининградской области